Filippiineillä lomailijat kohtasivat vessanpöntössä odottamattoman näyn.
Ystävykset olivat lomalla lomakeskuksessa Pohjois‑Negrosin luonnonpuistossa.
Yksi heistä huomasi vessanpöntössä jotain erikoista. Vedessä näkyi tumma möykky, jonka hän luuli olevan vain huonosti huuhdeltu "toimitus".
Henkilö veti vessanpöntön, minkä jälkeen alkoi tapahtua.
Pöntöstä nousi esiin käärmeen pää. Kyseessä oli nuori kobra. Tilanne tallentui videolle.
Paikalliset viranomaisten mukaan alueella on nähty aikaisemmin kuningaskobria.
Miltä yllätys pöntössä näytti?
Lähde: KameraOne