Kaksi ihmistä on kuollut ja viisi muuta loukkaantunut lumivyöryssä Pohjois-Italiassa, kertovat viranomaiset. Lumivyöry tapahtui Italian Alpeilla Etelä-Tirolissa.
Vuoripelastusviranomaiset saivat keskipäivän tienoilla hälytyksen, jonka mukaan lumivyöryyn joutui kymmenkunta laskijaa. Viranomaisten mukaan paikalle lähetettiin kuusi helikopteria ja lähellä oleville sairaaloille ilmoitettiin asiasta.
Etsintä- ja pelastustöihin osallistui kymmeniä vuoripelastuksen edustajia sekä palopelastajia ja lainvalvojia.
Vuorenrinteellä oli lumivyöryn aikaan yhteensä 25 laskijaa jakautuneena useaan ryhmään. Suurin osa heistä kuitenkin välttyi vyöryn seurauksilta.
Lauantaina alueelle annetun varoituksen mukaan lumivyöryjen riski oli matalan ja kohtalaisen välillä.
Puolalainen mies kuoli lumivyöryssä samalla alueella muutama päivä sitten.