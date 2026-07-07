Belgian päävalmentaja Rudy Garcia oli MM-kisojen murskavoiton jälkeen tyytyväinen Yhdysvaltojen kohupelaajan Folarin Balogunin eleeseen.

Balogun sai skandaalimaisten vaiheiden jälkeen peliluvan Yhdysvaltojen isännöimien jalkapallon MM-kisojen neljännesvälieriin, kun Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa kumosi hänelle punaisesta kortista tulleen pelikiellon.

Poliittisen kuohunnan keskellä Balogun nimettiin USA:n avauskokoonpanoon, mutta Belgia marssi otteluparista jatkoon tylyin 4–1-lukemin.

Belgian päävalmentaja Rudi Garcia piti ottelun alla Yhdysvaltojen presidentin puuttumista pelikieltoon huonona aprillipilana ja vannoi Belgian liiton puolustavan jalkapallon eettisiä arvoja asian takia.

Neljännesvälierän voiton jälkeen Garcia ei enää halunnut jatkaa poliittista vastakkainasettelua. Belgia ei hänen mukaansa ottanut sytykettä Trumpin ja Fifan toimista.

– Ei. Se ei ollut lainkaan tarpeellista, Garcia sanoi.

– Meille merkitsi vain oma pelisuunnitelmamme. Halusimme dominoida ottelua, välttää heidän prässiään ja pelata ylhäällä. Pelasimme mestarillisesti tahdolla ja päättäväisyydellä.

Myrskyn silmään sivullisena joutunut Balogun kävi ottelun jälkeen henkilökohtaisesti Garcian puheilla.

– Hän tuli juttelemaan minulle. Pidin siitä todella paljon. Ei se ole hänen syynsä eikä häntä voi syyttää siitä. Kerroin sen myös hänelle. Arvostan todella sitä, että hän tuli tapaamaan minua, Garcia totesi.