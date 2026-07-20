Donald Trumpin liikkeet saivat Fifa-pomo Gianni Infantinon reagoimaan MM-finaalin juhlaseremonioissa.
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Espanja otti maailmanmestaruuden Ferran Torresin jatkoaikamaalilla 1–0, ja juhlat olivat valmiina alkamaan Suomen aikaa pitkälti maanantaiaamun puolella.
Mestaruusseremoniaa vetivät Fifa-pomo Gianni Infantino ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Trumpin rooli juhlaohjelmassa herätti jo ennakkoon paljon spekulaatiota.
Presidentti olikin näkyvästi esillä. Hän ojensi lopulta legendaarisen MM-pokaalin yhteistuumin Infantinon kanssa Espanjan kapteenille Rodrille.
Trumpin pokaalinjakohetkeä on kuvattu myös "kuokkavierailuksi" ja "valokuvan pilaamiseksi", sillä presidentti oli jäädä mestarijoukkueen nosteluilakoinnin keskelle.
Lopulta Infantino otti lavan toiselta puolelta muutaman juoksuaskeleen ja ohjasi presidentin sivuun Espanjan pelaajien välittömästä läheisyydestä. Trump ehti kuitenkin todistetusti jäädä kameroihin myös "osana joukkuetta".