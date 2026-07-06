Fifa tiedotti USA:n Folarin Balogunin pelikiellon pakittamisesta sunnuntaina. Kolme maalia turnauksessa iskenyt hyökkääjä sai 1. pudotuspelikierroksen Bosnia-ottelussa punaisen kortin, mikä tarkoittaa normaalisti automaattista yhden ottelun pelikieltoa.
Hetki purkupäätöksen jälkeen huhut Valkoisen talon osallisuudesta asiaan alkoivat levitä. Presidentti Donald Trumpin kerrottiin useissa medioissa soittaneen henkilökohtaisesti Fifa-pomo Gianni Infantinolle. Tahoillaan valtaapitävät miehet ovat tunnetusti hyvää pataa keskenään.
Trump kommentoi tapausta maanantai-iltana medialle. Hän vahvisti ottaneensa yhteyttä Fifaan. Hallinnon edustaja oli kertonut aiemmin ESPN:lle että Trump ja Infantino keskustelivat tapauksesta.
– Pyysin vain uudelleentarkistusta, Trump kommentoi muun muassa ESPN:n mukaan.
– Minusta se ei ollut rike. Kyseessä oli kaksi loistavaa urheilijaa, jotka törmäsivät ja sotkeutuivat toisiinsa, presidentti jatkoi.
Trump taustoitti myös, ettei alun perin edes tiennyt, mikä on punainen kortti tai mitä seurauksia sillä on. Kun asia selvisi, hän kuvaili tunteneensa velvollisuutta puuttua asiaan.
– Se oli erittäin epäreilua. Kuinka voidaan rangaista ottelusta, jota ei ole edes pelattu, Trump viittasi seuraavaa peliä koskevaan pannaan.
ESPN:n mukaan Trump kuvaili VAR-tarkistuksen jälkeen tuomittua ulosajoa "kauheaksi päätökseksi". Presidentin mukaan hidastus sai tilanteen myös näyttämään pahemmalta kuin mitä se oli.
– Tämä erotuomari, joka on hieman epäilyttävä, jos tarkistaa hänen historiansa, teki ratkaisun, jota kukaan ei voinut uskoa, Trump selvitti.
Muun muassa Fifan entinen pomo Sepp Blatter on kutsunut tapausta poliittiseksi. USA:n neljännesvälierävastustajan Belgian leirissä kuohuu, sillä Fifa ei ole suostunut toimittamaan maan liitolle tietoa perusteista, joilla Balogunin pelikielto peruttiin.
USA ja Belgia kohtaavat varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa. Voittaja kohtaa puolivälierässä Portugalin tai Espanjan.
Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi