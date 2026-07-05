USA:n tähtipelaajan Folarin Balogunin pelikielto on kumottu. Hän on käytettävissä MM-jalkapallon neljännesvälierässä. Väitteen mukaan Valkoinen talo otti luurin kouraan.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Fifan kurinpito kertoi pelikiellon kumoamisesta sunnuntaina.
Balogunille tuomittiin punainen kortti pudotuspelien 1. kierroksen ottelussa Bosnia-Hertsegovinaa vastaan reilun tunnin pelin jälkeen. Hän tallasi vastustajaa jalallaan.