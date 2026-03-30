Suomen autokannan vanheneminen näkyy yhä selvemmin vakuutusyhtiöiden onnettomuustilastoissa. Myös pakollisia huoltoja jätetään aikaisempaa useammin tekemättä.
Henkilövahinkoja aiheuttaneet onnettomuudet ovat huomattavan yleisiä vuosina 2005–2010 valmistetuissa autoissa, kertoo vakuutusyhtiö Pohjola.
Sama ilmiö on huomattu katsastusasemilla, jonne tulee tarkistukseen yhä huonokuntoisempaa autoa.
– Kyllähän ne täälläkin joka vuosi vanhemmalta vaan alkavat näyttää. Ne mitkä olivat silloin 2000-luvun alussa uusia autoja, alkavat olla ihan romutuskunnossa, sanoo toimitusjohtaja Matti Keränen Tattarisuon autokatsastuksesta.
Suomalaisten autojen keski-ikä oli viime vuonna 13,9 vuotta, kun huomioidaan Traficomin tilastoinnissa tapahtunut muutos. Uudellaamaalla luku on tuntuvasti alhaisempi (10,7 vuotta), kun taas Kainuussa ajetaan maan vanhimmilla autoilla (15,9 vuotta).
Kolaritilastoissa korostuvat juuri vanhemmat autot. Ennen vuotta 2004 valmistetuille autoille sattuu suhteellisesti eniten tieltä suistumisia, kertovat vakuutusyhtiö Pohjolan tilastot.
Henkilövahingon riski taas on suurin vuosien 2005–2010 henkilöautoissa.
– 14 prosenttia vahingoista johti henkilövahinkoon tässä ikäluokassa, kun sitten taas vuonna 2021 valmistetuilla tai sitä uudemmilla ajoneuvoilla luku oli vain 5 prosenttia, sanoo ajoneuvokorvauspalveluiden johtaja Katri Herdell Pohjolasta.
Eroa selittävät turvavarusteet, mutta myös renkaiden kunto
Tieltä suistumisten yleisimmät syyt ovat huonokuntoiset renkaat ja luistonestojärjestelmä. Se tuli pakolliseksi autoihin vuonna 2014, mutta monessa vanhemmassakin autossa on tämä ESC:nä tunnettu järjestelmä.