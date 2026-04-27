Korkea bensahinta katkaisi jahkailun – sähköautot menevät nyt kaupaksi poikkeustahtia 11:01 Onko bensamoottoreilla tulevaisuutta? Huomenta Suomessa aiheesta keskustelivat Beelyn myyntijohtaja Veli-Pekka Voutilainen ja Auto Bassadonen toimitusjohtaja Tomi Orava. Julkaistu 19 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Bensan hinnan nousu on sysännyt suomalaiset sähköautokaupoille, kertovat autokauppiaat. Iranin sodan myötä kallistunut bensa on kiihdyttänyt sähköautokauppaa Suomessa. Automyymälöiden mukaan erityisesti käytettyjen sähköautojen myynti ja vaihdot ovat kasvaneet nopeasti, kun kuluttajat haluavat irti bensapumpun hintapaineesta. Autopalvelu Beelyn myyntijohtaja Veli-Pekka Voutilainen kertoo, että Beelyssä sähköistyminen on lisääntynyt tänä vuonna huimasti. – Viime vuonna Beelyssä täyssähköautojen osuus oli vajaat kymmenen prosenttia kokonaismyynnistä. Alkuvuosi alkoi vähän samalla tavalla, mutta varsinkin huhtikuussa sähköautojen osuus on ollut jo noin 25 prosenttia kokonaismyynnistä. Puhutaan rajusta kasvusta, Voutilainen kuvaa Huomenta Suomen haastattelussa. Uusia ja käytettyjä autoja verkossa ja kivijalkaliikkeissä myyvän Auto Bassadonen toimitusjohtaja Tomi Orava kertoo, että Suomessa autokanta on nyt noin 2,7 miljoonan suuruinen. Siitä 170 000 on sähköautoja. Tänä vuonna uusien autojen tilauksissa jo lähes puolet on ollut sähköautoja. – Meidän myynnissämme näkyy kaksinkertaisia myyntejä sähköautojen puolella. Voisi ajatella, että kriisi on vähän sysännyt päätöksiä; eli ehkä se on ollut kytevänä ja nyt se on aktivoitunut, Orava arvele. – Toki mediakin on pitänyt asiaa aika hyvin yllä, että sitä kautta tietoisuus asioista on olemassa. Miten pitkälle sähkörekoilla pötkitään? Juttu jatkuu videon alla. 6:27

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Stella Lindholm ajaa 68-tonnista täyssähkörekkaa.

Kuukausimaksullinen autoilu nosteessa

Beelyn Voutilaisen mukaan taloustilanteen epävarmuus ja kriisit maailmalla ovat lisänneet kuluttajien kiinnostusta myös kuukausimaksulliseen autoiluun.

– Heillä on halu siirtyä siihen, mutta omasta autosta täytyisi päästä eroon, että pääsisi niin sanotusti irrottamaan pääomat ja siirtymään uudenlaiseen tapaan autoilla. Kiinnostus on kovaa.

Käytettyjenkin autojen kauppa on käynyt "valtavan hyvin", Orava lisää.

– Kuluttajat valitsevat meidän mielestämme vähän järkevämmin tuotteita. Autojen keskihinnat ovat olleet laskemaan päin. Auto valitaan oikeaan tarpeeseen.

– Myös uusien autojen kauppa näyttää vähän jo virkistyvän. Kahdeksan pinnaa ollaan tänä vuonna edellä viime vuoden lukuja.

Miten käy hintojen?

Monille sähköauton hinta on vielä liian suolainen ja nostaa kynnystä bensa-autosta luopumiseen.

Mitä enemmän käytettyjä sähköautoja on tullut myyntiin, sitä alemmaksi hinnat ovat kuitenkin tulleet, myyjät sanovat.

– Kun käytettyjen sähköautojen valikoima laajenee, saadaan myös sähköautoja jokaiseen hintaluokkaan ihan niin kuin polttomoottoriautoja. Täten sähköautoon kiinni pääseminen on edullisempaa kuin ennen, Beelyn Voutilainen sanoo.

– Totta kai sähköauton hinta saattaa olla vielä vähän arvokkaampi, mutta kuluttajat laskevat, miten paljon autolla pitää ajaa, paljonko sähkö maksaa, ja yhtäkkiä sähköautoilu onkin kuukausi- ja vuositasolla edullisempaa kuin bensan nykyhinnalla.

Orava kertoo, että myös uusia sähköautoja saa jo samalla hinnalla kuin bensakäyttöisiä.

– Se edesauttaa siirtymistä sähköautoihin.

Hän huomauttaa, että myös se helpottaa kaupankäyntiä, että niin ostajat kuin automyyjätkin tietävät asiasta aiempaa enemmän.

– Ennen tiedettiin tasan tarkkaan, että kymmenen litraa bensaa sadalla kilometrillä on paljon ja viisi on vähän. Nyt tiedetään, että kilowateissa samat luvut ovat about 25 on paljon ja 15 vähän.

Osta omaan tarpeeseen

Mitä sitten tulee ottaa huomioon sähköautoa ostaessa?

Beelyn Voutilainen neuvoo hankkimaan sellaisen auton, jollaiselle on tarve.

– Kuluttajat saattavat olla vielä vähän eksyksissä sen kanssa, miten esimerkiksi lataukset hoidetaan, kuinka paljon auto kulkee yhdellä latauksella ja onko kotona mahdollista ladata. Saattaa olla pientä range-pelkoa ja ahdistusta olemassa. Mutta valikoima on jo niin laaja, että varmasti kaikille tälläkin hetkellä löytyy käytetty sähköauto.

Orava kiittelee sähköautoihin tulleita SOH-mittareita, jotka kertovat akun kunnon eli sen, miten suuri osa akun alkuperäisestä kapasiteetista on käytössä.

– Tämä on ehkä tärkein mittari siinä, miltä akun kunto näyttää.

Jos sähköauton akku on käynyt huonoksi, sen voi vaihtaa, mutta jos haluaa päästä halvemmalla, akun moduulin voi korjauttaa, Orava vinkkaa.

– Tilanne on mennyt kivempaan suuntaan sen takia, että tehtaat antavat nykyään korjata moduleita.

9:17 Sähköautojen renkaista ja ikääntyvien sähköautojen haasteista kertoivat Huomenta Suomen haastattelussa Vianorin kuluttajakaupan johtaja Joonas Ilmarinen ja Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Kati Hyttinen MTV Uutiset

