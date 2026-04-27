Bensan hinnan nousu on sysännyt suomalaiset sähköautokaupoille, kertovat autokauppiaat.
Iranin sodan myötä kallistunut bensa on kiihdyttänyt sähköautokauppaa Suomessa.
Automyymälöiden mukaan erityisesti käytettyjen sähköautojen myynti ja vaihdot ovat kasvaneet nopeasti, kun kuluttajat haluavat irti bensapumpun hintapaineesta.
Autopalvelu Beelyn myyntijohtaja Veli-Pekka Voutilainen kertoo, että Beelyssä sähköistyminen on lisääntynyt tänä vuonna huimasti.
– Viime vuonna Beelyssä täyssähköautojen osuus oli vajaat kymmenen prosenttia kokonaismyynnistä. Alkuvuosi alkoi vähän samalla tavalla, mutta varsinkin huhtikuussa sähköautojen osuus on ollut jo noin 25 prosenttia kokonaismyynnistä. Puhutaan rajusta kasvusta, Voutilainen kuvaa Huomenta Suomen haastattelussa.
Uusia ja käytettyjä autoja verkossa ja kivijalkaliikkeissä myyvän Auto Bassadonen toimitusjohtaja Tomi Orava kertoo, että Suomessa autokanta on nyt noin 2,7 miljoonan suuruinen. Siitä 170 000 on sähköautoja.
Tänä vuonna uusien autojen tilauksissa jo lähes puolet on ollut sähköautoja.
– Meidän myynnissämme näkyy kaksinkertaisia myyntejä sähköautojen puolella. Voisi ajatella, että kriisi on vähän sysännyt päätöksiä; eli ehkä se on ollut kytevänä ja nyt se on aktivoitunut, Orava arvele.
– Toki mediakin on pitänyt asiaa aika hyvin yllä, että sitä kautta tietoisuus asioista on olemassa.
