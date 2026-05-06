Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoissa Salla syyttää Lindaa jälleen Karin vokottelusta. Riitelyn seurauksena Linda syöksyy pyörätuolin kanssa portaat alas.
Tatu muistelee haastavia parisuhteitaan ja saa Saloniuksen avautumaan Aarosta. Tatun kauhuksi, Salonius haluaa harrastaa hänen kanssaan seksiä kahvilan vessassa.
Jutta lupaa, että Lasse saa keksiä tekemistä nelikolle. Iisa ja Ismo äimistyvät, kun Lasse paljastaa heidän lähtevän metsään.
Aki kauhistuu, kun saa Aarolta puhelun Lindasta.
Olli huolestuu, kun Lassea ja Juttaa ei kuulu kotiin metsäretkeltä.
Tatu ja Rajala päättävät pidättää Aaron piakkoin ja aikovat saada tämän kuulustelussa tunnustamaan murhan.