Rahtialukseen iskettiin tiistaina tuhoisasti.

Ranskalainen laivayhtiö CMA CGM sanoo rahtialuksensa joutuneen eilen hyökkäyksen kohteeksi Hormuzinsalmella. Yhtiön mukaan laivan miehistön jäseniä on haavoittunut ja alus kärsinyt vaurioita.



Laivayhtiö kertoi tapahtuneesta tänään. Sen mukaan välikohtaus tapahtui eilen, kun konttilaiva San Antonio oli kulkemassa Hormuzinsalmen läpi.



Yhtiön mukaan haavoittuneet saatiin evakuoitua ja vietyä hoitoon.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti operaationsa, jossa laivoja oli tarkoitus auttaa turvallisesti Hormuzinsalmen läpi.