Voimistelun seitsenkertainen olympiavoittaja Simone Biles käytti valtavan summan rahaa palkintogaalaan laittautumiseen. Nyt hän kysyy, onko se normaalia?
Yhdysvaltojen New Yorkissa järjestettiin vastikään Met-gaala, jossa Biles oli ollut viime vuonna mukana, mutta loisti tällä kertaa poissaolollaan. Hän oli ilmoittanut muutamaa päivää aiemmin, ettei aio enää osallistua punaisen maton tapahtumiin, kuten gaaloihin, koska pukeutuminen kameran edessä esiintymiseen on niin kallista.
– Tiedän, että nykyään on pirun kallista mennä ulos, mutta pitääkö sen todella olla näin kallista, Biles sanoi TikTokissa.
Biles kertoi, että oli ollut hiljattain vastaavassa tilaisuudessa. Hän ei maininnut tapahtumaa nimeltä, mutta hänet bongattiin 20. huhtikuuta Laureus World Sports Awards -gaalan punaiselta matolta.
– Voitteko arvata, paljon laittautuminen maksoi kokonaisuudessaan? Todennäköisesti enemmän kuin uskottekaan, Biles totesi.
Biles paljasti tämän jälkeen, että kokonaissumma oli lähemmäs 20 000 euroa.
– Minun tarvitsee tietää, että onko tämä normaalia? Biles sanoi.
Hän aikoo tämän perusteella pysyä kotona "lähitulevaisuudessa".
– Jos tästä tulee normaalia, niin silloin ette tule koskaan näkemään minua toisessa vastaavassa tapahtumassa. Silloin pysyn täällä kotona, jossa se on ilmaista, Biles kertoi.
Yhteensä 30 olympiakultaa ja maailmanmestaruutta (39 mitalia) voittaneen Bilesin omaisuus on Parade-lehden mukaan 25 miljoonan dollarin eli noin 21,3 miljoonaa euroa.