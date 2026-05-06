Poliisilla on hallussaan videotallenteita pahoinpitelyrikoksista.
Poliisi tutkii kolmea erillistä pahoinpitelyä Tampereella vappuna.
MTV Uutiset kertoi jo eilen toisesta pahoinpitelystä Keskustorilla ennen äärioikeiston vappumarssia jo julkisuutta saaneen pahoinpitelyn lisäksi.
Tässä tapauksessa mielenosoitukseen liittyvien henkilöiden epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, kun uhri oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti. Ilmoitus kirjattiin Keskustorilla kello 12.45 aikaan.
Kolmas pahoinpitely on kirjattu Tuomiokirkonkatu 15 kohdalta, kun kolme henkilöä on suihkuttanut kaasua mielenosoituskulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidelleet häntä. Uhri sai vammoja kasvoihin.
Kaikkiaan poliisi on ottanut kiini yhteensä seitsemän henkilöä rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi.
– Neljä kiinniotettua edusti vastamielenosoittajia ja kolme oli varsinaiseen mielenosoitukseeen liittynyttä henkilöä, Sisä-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa kerrotaan.
Vastamielenosoittajista kahdesta kirjattiin ilmoitukset niskoittelusta poliisia vastaan.
Lisäksi on kirjattu yksi rikosilmoitus vaarallisen esineen hallussapidosta, kun mielenosoitukseen liittyneeltä henkilöltä löytyi hallusta nyrkkirauta.
Yksi ilmoitus on kirjattu varomattomasta käsittelystä, kun mielenosoitukseen liittyvä henkilö sytytti ns. soihdun, joka sytytti baderollin tuleen.