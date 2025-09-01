Uusien henkilöautojen kauppa ei edelleenkään piristy – täyssähköisten autojen osuus kuitenkin noussut

AOP autokauppa
Uusien autojen kauppa ei näytä piristymisen merkkejä. Kuvituskuva.All Over Press
Julkaistu 01.09.2025 15:50

MTV LIFESTYLE – STT

Täyssähköautojen osuus uusien autojen kaupasta on jo liki 35 prosenttia.

Uusien autojen kauppa ei näytä edelleenkään piristymisen merkkejä. Autoalan tiedotuskeskus kertoi maanantaina tiedotteessaan, että ensirekisteröintejä kertyi elokuussa 5  262, mikä on liki viidenneksen vähemmän kuin viime vuoden elokuussa.

Vuoden alusta laskettuna henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat jääneet lähes kuusi prosenttia viime vuoden tasosta.

Tiedotuskeskus huomauttaa, että elokuun lukuihin vaikutti vuosi sitten voimaan tullut arvonlisäveron korotus. Kauppa kävi viime vuonna tavallista vilkkaammin elokuussa juuri ennen veronkorotusta.

Vaikka myyntimäärät ovat viime vuosina ja kuukausina jatkaneet laskuaan, on täyssähköisten ja pistokehybridien osuus noussut. Tämän vuoden alusta laskien niiden siivu ensirekisteröinneistä on noussut liki 56 prosenttiin.

Yli puolet ladattavia

Täyssähköautojen osuus on tammi-elokuussa ollut liki 35 prosenttia, ladattavien hybridien reilut 21 prosenttia. Koko viime vuonna täyssähköautojen osuus oli vajaat 30 prosenttia, hybridien reilu 20.

Merkeistä ykkösenä jatkoi Toyota, perässään Volkswagen ja Skoda. Teslan luvut jäivät elokuussa 44 prosenttia pienemmiksi kuin viime vuonna.

Autoalalla viriää heikoista myyntimääristä huolimatta toiveikkuutta, että ensirekisteröintien määrä kääntyisi kasvuun ensi vuonna.

– Tuloveron alennusten, maltillisen korkotason ja talouden orastavan kasvun sekä romutuspalkkion ennakoidaan kirittävän ensi vuonna yksityistä auton kysyntää, arvioi toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta tiedotteessa.

Ala toivoo tukea

Autoala on pitänyt esillä Suomen autokannan nopeaa vanhenemista. Suomessa ajetaan keskimäärin vanhemmilla autoilla kuin muualla Euroopassa.

–  Meillä rekisteröitiin viime vuonna 13 uutta autoa 1 000 asukasta kohden, kun EU-keskiarvo oli 24 kappaletta. Autokannan kiertonopeutta on lisättävä ja kynnystä sähköautoiluun siirtymiseen on madallettava, sanoi Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio tiedotteessa.

