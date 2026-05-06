SaiPa on vahvistanut SM-liigajoukkuettaan kanadalaishyökkääjä Nicholas Zabanehilla ja -puolustaja Andrew Peskilla.
25-vuotias Zabaneh mätti päättyneellä kaudella Pohjois-Amerikan ECHL-sarjassa 69 ottelussa 27+24=51 pistettä.
Edelliskaudella 180-senttinen hyökkääjä pelasi 31 ottelua Carolina Hurricanesin AHL-farmiseurassa Charlotte Checkersissa tehoin 2+2.
29-vuotias Peski on 185-senttinen puolustaja, joka on kiekkoillut kaksi edellistä kautta Tanskan liigassa. Jälkimmäisellä kaudella hän toimi pronssille sijoittuneen Rungstedt Seier Capitalin kapteenina.
– Nick on todella nopeajalkainen, paljon potentiaalia omaava hyökkääjä, jonka haluamme vahvistamaan tulevaa joukkuetta. Peskin tavoin olen kuullut hänestä paljon hyvää, joten odotamme innolla hänenkin saapumistaan keltamustiin, kommentoi SaiPan urheilujohtaja Harri Aho seuran tiedotteessa.
Kiekko-Espoo puolestaan tiedotti kanadalaispuolustaja Connor Corcoranin sopimuksesta. 25-vuotias 188-senttinen pakki pelasi viime kaudella Itävallassa Red Bull Salzburgin paidassa tehden 11+18=29 pistettä.
Corcoran on Vegas Golden Knightsin viidennen kierroksen NHL-varaus kesältä 2018. Hänelle on kertynyt urallaan 74 AHL:n runkosarjaottelua.
Tiistaina Lukko kertoi sopimuksesta kanadalaishyökkääjä Felix Robertin kanssa. Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt kertoi seuran tiedotteessa olleensa aiemminkin 173-senttisen hyökkääjän perässä.