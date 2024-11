Räjähdätkö kotona työpäivän jälkeen? Tästä se voi johtua

Mikäli olet jatkuvasti kiukkupussina toimistolla tai työpäivän jälkeen, syy saattaa piillä henkisessä uupumuksessa, kertoo The Guardian .

– Tutkimuksessa osoitamme, että pitkään jatkuva itsehallinnan harjoittaminen kognitiivisesti vaativien tehtävien yhteydessä aiheuttaa väsymystilan, jolle on tunnusomaista unenkaltainen aivotoiminta etuaivokuorella, tutkijat summaavat.

Osa sai ilmaista tunteitaan, osa ei

Tutkimus julkaistiin Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä.