Saara Keskitalo porhalsi 100 metrin aitojen Suomen ennätyksen.
Saara Keskitalo voitti Lahden GP-kilpailussa 100 metrin aidat Suomen ennätysajalla 12,64.
Espoon Tapioiden tähtiurheilija ei saanut aivan terävintä lähtöä, mutta liiti juoksun lopun tuulispäänä, nousi kisan kärkeen ja kurotti yhdellä sekunnin sadasosalla alle Lotta Haralan aiemman SE:n.
Yhdysvaltain Amber Hughes oli Lahdessa 100 metrin loppukilpailussa toinen ajalla 12,72 ja Harala sijoittui kolmanneksi kellotuksella 12,79.
Loppukilpailussa puhalsi 0,7 sekuntimetrin myötätuuli.
Keskitalo oli porhaltanut jo Lahden alkuerissä ennätyksekseen 12,73. Ennen tätä iltaa hänen ennätyksensä oli 12,81.