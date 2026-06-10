Oliver Helanderin reaktio Saara Keskitalon Suomen ennätykseen taltioitui MTV Urheilun kameralle.

– Oh! keihäänheittäjä Oliver Helander tokaisi verekseltään.

– Onks se Suomen ennätys?

Oli se. Saara Keskitalo oli juuri juossut Lahden GP-kilpailussa 100 metrin aitojen voittoon huimalla ajalla 12,64. Se alittaa Lotta Haralan aiemman SE:n 0,01 sekunnilla.

– Ei huono, Helander sanoi hymyillen.

Voit katsoa Helanderin reaktion ylälaidan videolta.

Hän itse heitti kauden ensimmäisen 80-metrisensä. Helander sijoittui 80,73 metrin kaarella Lahden keihäsmittelössä parhaana suomalaisena kolmanneksi.

– Vähän parempia heittoja kuin edellisissä kisoissa, mutta on siellä vielä tekemistä. Kyllä minä olisin toivonut vähän parempaa tulosta tänään. Oli suht hyvä fiilis heittää, mutta ei se ihan vielä lähtenyt, Helander sanoi.

– Juoksurytmi pitäisi saada vähän paremmaksi loppuun ja on myös vähän hätäistä heittämistä. Vähän malttia loppuun, niin kyllä tulee hyvä vielä.

Ukrainan Artur Felfner (83,11) voitti, trinidadtobagolainen olympiavoittaja ja maailmanmestari Keshorn Walcott (81,41) jäi toiseksi.