Oliver Helander heitti kauden ensimmäisen kahdeksankymppisensä.
Oliver Helander onnistui ensimmäistä kertaa tällä kaudella puhkaisemaan 80 metrin rajan. Keppi lensi Lahden GP-kilpailussa 80,73 metriin.
Mikkelin Kilpa-Veikkoja nykyisin edustava heittäjä sijoittui keihäskisan parhaana suomalaisena kolmanneksi.
Voiton vei Artur Felfner. Ukrainalainen raapaisi illan kaksi pisintä laakia: 83,11 ja 81,64.
Trinidadtobagolainen olympiavoittaja ja maailmanmestari Keshorn Walcott sai tyytyä toiseen sijaan tuloksella 81,41.
Taneli Juutinen (79,60) oli neljäs, Topias Laine (77,92) viides ja Topi Parviainen (75,99) kuudes.
Parviaisen kauden kotimainen kärkitulos on 81,91. Helander on nyt sesongin toinen suomalainen 80 metrin ylittäjä.