Rohkea vai röyhkeä? Työelämäprofessorin vinkit suorapuheisuuteen: "Pysähdytään miettimään sitä, mitä kannattaa sanoa"

Mitä on keskusteluälykkyys?

– Se on nimenomaan sitä, että pysähdytään miettimään sitä, mitä kannattaa sanoa, mitä ei kannata sanoa, ja löydetään vaihtoehtoja erilaisiin tilanteisiin, selittää työelämäprofessori Helena Åhman Huomenta Suomessa.

Keskusteluälykkyyttä on myös taito pakittaa ja pyytää anteeksi, jos jokin tilanne ei mennytkään putkeen.

Miksi anteeksipyytäminen on niin vaikeaa? Katso yllä olevalta videolta!

– Tunnerohkeus on juurikin sitä, että me pystytään kohtaamaan kaikki ne tunteet, koska tunteet on usein se, mikä tulee itse asiassa tielle, Åhman pohtii.