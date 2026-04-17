Jyskyttääkö Orpon tunnin juna -hanke vastatuulessa? MTV Uutisten Pöllöraati istahti ruotimaan asiaa.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne totesi hiljattain, että niin sanottu tunnin juna Helsingin ja Turun välillä, eli Länsiradan rakentamisvaihe viivästyy ensi hallituskaudelle. Pääministeri Petteri Orpo oli asiasta eri mieltä.

Pöllöraati, eli Ylen politiikan toimittaja Linda Pelkonen, kolumnisti Jouni Kemppainen, sekä MTV Uutisten toimittaja Juha Kaija ruotivat tunnin juna -hanketta perjantain Huomenta Suomessa.

Pelkosen mukaan hankkeen kehittymistä on ollut kiinnostava seurata. Hän muistuttaa, että radanvarsikaupungit ovat saaneet äänestää osallistuvatko ne hankkeeseen.

– Tässä on paljon ongelmia. Esimerkiksi Salon kohdalla se halkoisi asuinalueita, taloja ja tontteja. Kaikki eivät ole yhtä innoissaan, Pelkonen sanoo.

– Lulu Ranne on ollut tätä mieltä jo jonkun aikaa, että tätä ei tule ja Petteri Orpo tietenkin turkulaisena on vähän sitoutunut tähän. Tämä on vähän koomista, että se jäisi seuraavalle hallitukselle. Mahtaako tulla koskaan, Kemppainen kyseenalaistaa.

Kaijan mukaan olisi ollut jopa yllättävää, mikäli hankkeeseen ei olisi tullut lisäviivytyksiä.

– Juuri tämä monien kuntien vaikutus ja erilaiset valitusprosessit, niin kyllä sitä aikaa helposti menee.

Pöllöraati kokee jopa hupaisana, että Orpo puhuu yhtä ja liikenne- ja viestintäministeriö toista.

– Kyllä tämä varmaan osoittaa sen, että tämä on Orpolle hirveän tärkeä hanke. Kyllähän tämä vähän kuulostaa siltä rumpupolitiikalta, että se sattumalta menee siihen hänen kotikaupunkiinsa, Pelkonen naurahtaa.