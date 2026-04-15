Myös Länsirata Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen vahvisti MTV Uutisille, että Länsirata-hanke ei etene rakennusvaiheeseen vielä tämän tai ensi vuoden aikana, kuten aiemmin oli tarkoitus. Mahdollisten rakennustöiden aloitus venyy vuodelle 2028, muun muassa siksi, että kuntien ja valtion osakassopimuksia on pitänyt päivittää Kirkkonummen jäätyä pois hankkeesta.

Ranteen viestintä herättää ihmetystä

– Aika jyrkästihän hän sen toi julkisuuteen, ja sitä hieman ihmettelin. Mutta kuten viimeisimmissä tviiteissä (X-julkaisussa) on nähty, hän (Ranne) on hankkeen takana, ja se etenee. Se on pääasia.



Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä ei ota kantaa siihen, onko tieto rakennusvaiheen viivästymisestä pettymys. Hän muistuttaa, että suuren kokoluokan hankkeisiin liittyy epävarmuuksia ja riskejä.