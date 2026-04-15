Länsiradan mahdollisten rakennustöiden aloitus venyy vuodelle 2028. Kokoomuksesta korostetaan hankkeen etenemisen tärkeyttä.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra pitää harmillisena sitä, että näillä näkymin Länsirata-hankkeen rakennusvaiheen aloitus viivästyy vuoteen 2028.
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kertoi tänään muun muassa STT:lle, että Länsiradan rakentamisvaihe viivästyy ensi hallituskauteen.
Myös Länsirata Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen vahvisti MTV Uutisille, että Länsirata-hanke ei etene rakennusvaiheeseen vielä tämän tai ensi vuoden aikana, kuten aiemmin oli tarkoitus.
Mahdollisten rakennustöiden aloitus venyy vuodelle 2028, muun muassa siksi, että kuntien ja valtion osakassopimuksia on pitänyt päivittää Kirkkonummen jäätyä pois hankkeesta.
– Ei välttämättä pettymys, mutta harmin paikka tietysti, Kopra kommentoi tietoa hankkeen rakentamisvaiheen viivästymisestä.
Hän pitää kuitenkin pääasiana, että hanke on voimassa, ja etenee.
Ranne ei kommentoi
Ranne ei halunnut kommentoida lausuntoaan keskiviikkona tarkemmin, mutta kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että hallitus on ohjelmassaan sitoutunut Länsirata-hankkeen edistämiseen.