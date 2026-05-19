Raitiovaunuliikenne palaa Turkuun yli 50 vuoden tauon jälkeen.

Maanantai-iltana kokoontunut Turun kaupunginvaltuusto äänesti raitiotien puolesta äänin 36-31. Valtuuston päätöstä jännitettiin loppuun asti, sillä monet valtuutetut pitivät oman kantansa salassa eiliseen asti. Kokoomuksen Elina Ruohonen oli yksi niistä, jotka muuttivat mielensä ja paljastivat kantansa juuri äänestyksen alla.

– Mä todella toivon, että muutkin tässä salissa tekee sellaisen päätöksen, jonka takana voi ihan oikeasti seistä, eikä sen perusteella että menettääkö maineensa, vaalirahoituksensa tai äänestäjiä seuraavissa vaaleissa, Ruohonen kommentoi.

Salissa kuultiin runsaasti puheenvuoroja ratikan puolesta ja vastaan. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo (kok.) äänesti ratikan puolesta.

– Jos on noussut valtuustoon, niin saa sen kaiken materiaalin, pystyy tekemään kysymyksiä syvällisemmin. Minusta se on ymmärrettävää, että kanta voi muuttua, Orpo kommentoi puoluetoverinsa suunnanmuutosta.

Orpo pitää kunnioitettavana valtuutettujen perehtymistä asiaan.

– Tämä on demokratiaa parhaimmillaan, nyt enemmistö on puhunut ja pulinat pois ja eteenpäin, Orpo jatkoi.

460 miljoonaa euroa

Raitiotien rakentaminen satamasta Varissuolle alkaa, mikäli valtio osallistuu sen kustannuksiin suunnitellusti hieman yli 30 prosentin osuudella. Raitiotien ensimmäisen vaiheen rakentaminen maksaa noin 460 miljoonaa euroa.

– Se on seuraavan hallituksen pöydällä ja Turussakin asioiden pitää vielä edetä. Mä lähden siitä, että se on välttämätön, jotta se voi Turussa edetä. Se on ehto. Ja valtakunnallisesti, kun valtio on tukenut ratikkahankkeita muualle, Turun kuuluu saada vastaavankokoinen tuki kuin päätöksentekoaika on, Orpo jatkaa.