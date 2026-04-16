Pääministerillä ja liikenne- ja viestintäministerillä näyttää olevan eri käsitykset Länsiradan aikataulusta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että missään ei ole päätetty, että Länsiradan rakentaminen ei alkaisi tällä hallituskaudella. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa.

Liiikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) kertoi keskiviikkona STT:lle, että Länsiradan rakentaminen viivästyy ensi hallituskauteen.

Orpon mukaan tavoitteena on saada rakennustyöt alkuun mahdollisimman nopeasti. Hän on edelleen toiveikas, että rakentamaan voitaisiin päästä vielä tällä hallituskaudella.

Orpo sanoo, että päätös rakentamisesta tehdään tällä hallituskaudella.