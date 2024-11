Tunnelisotavideoiden tekijöille syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut syytteitä niin kutsutussa tunnelisotavideo-jutussa. Kahta miestä syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Lisäksi yhtä naista vastaan on nostettu syyte avunannosta tekoon. Kolmikon epäillään hankkineen ja julkistaneen tietoverkoissa tietoja tuhansien Suomen maanpuolustuksen ja turvallisuuden kannalta tärkeiden kohteiden tarkoista sijainneista ja muista ominaisuuksista. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappen mukaan tiedot ovat olleet sellaisia, että niiden paljastuminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen turvallisuudelle ja maanpuolustukselle. Turvallisuussalaisuuden paljastamisesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Olivat ehdolla eduskuntaan

Syytetyt ovat siviilihenkilöitä, jotka ovat jakaneet salaliittoteorioita sosiaalisessa mediassa.



Esimerkiksi eräällä Youtubessa julkaistulla videolla he kertovat "maailmanlaajuisesta tunnelisodasta" ja kertovat selvittäneensä sen takia Helsingin tunneleita. Useilla videoilla puhutaan myös muun muassa Suomen sotilaskohteiden lähistöllä olevista tunneleista.



Kaksi epäillyistä oli vuoden 2023 eduskuntavaaleissa kristallipuolueen ehdokkaina ja yksi Valta kuuluu kansalle (VKK) -puolueen ehdokkaana. Mikko Antero Vapa, 46, ja Anne Maria Vapa (ent. Oikarinen), 39, olivat ehdolla kristallipuolueesta Oulun vaalipiirissä.



Heistä Mikko Vapa sai runsaat 200 ääntä ja Anne Vapa runsaat sata. Marko Heikki Vapa, 46, sai VKK:n ehdokkaana Lapin vaalipiirissä myös runsaat sata ääntä. Vapat ovat veljeksiä, ja Anne Vapa on Mikko Vapan puoliso.



STT julkaisee epäiltyjen nimet poikkeuksellisesti jo tutkinnan aikana, koska heitä on epäilty maanpetosrikoksiin rikoslaissa kuuluvasta teosta sinä aikana, kun he olivat ehdolla eduskuntavaaleissa.