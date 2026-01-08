Helmikuusta eteenpäin matkailija voi tuoda nikotiinipusseja ulkomailta Suomeen enintään kilon. Asiasta tiedottaa Tulli.

Nikotiinipussien maahantuontiin on tullut uusia rajoituksia jo tämän vuoden tammikuussa.

Tammikuun alusta alkaen nikotiinipusseja ja muita savuttomia nikotiinituotteita on saanut tuoda muista EU-maista ilman veroja enintään kilon.

Rajoitus ei ole koskenut EU:n ulkopuolelta tuotavia nikotiinipusseja.



Helmikuusta alkaen nikotiinipusseja ei siis voi tuoda Suomeen mistään maasta enempää kuin kilon.



Pussien makuja tai nikotiinipitoisuutta ei ole rajoitettu.