Hallituksen ehdotukselle kritiikkiä – "Miksi hallitus haluaa tukea terveydelle haitallisten tuotteiden maahantuontia verovapaudella?"

Hallituksen esitysluonnos tupakkaveron ja valmisteverotuslain muuttamisesta on kerännyt kritiikkiä lausuntokierroksella. Suurin osa lausunnon jättäneistä ihmettelee etenkin verottoman matkustajatuonnin korkeaa rajaa.

Kritisoidussa esityksessä ehdotetaan, että toisesta EU:n jäsenvaltiosta matkustajatuontina tuotavien nuuskan ja nikotiinipussien tupakkaverottomuus rajoitettaisiin kummankin tuotteen osalta enintään yhteen kiloon.

Raja on poikkeuksellisen korkea verrattuna esimerkiksi Ruotsin 200 gramman tai Espanjan 250 gramman rajoihin.

– Miksi hallitus haluaa tukea terveydelle haitallisten tupakka- ja nikotiinituotteiden maahantuontia verovapaudella, kysyy Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry lausunnossaan.

Veronmaksajain keskusliiton mielestä tuonnin rajoja olisi perusteltua tarkistaa kohti esitysluonnoksessa mainittuja Ruotsin ja Espanjan vastaavia tasoja kotimaisen veropohjan vahvistamiseksi ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kaupan liitto sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut eli Mara ry suosisivat rajan laskemista Ruotsin tasolle. Rajan laskemista perustellaan muun muassa verotulojen kerryttämisellä.

37 prosentin veronkorotus

Lausuntokierroksella olevassa luonnosesityksessä hallitus lisäksi ehdottaa sähkösavukenesteiden ja nikotiinipussien tupakkaveron korottamista keskimäärin 37 prosentilla.

Veronkorotuksen osalta esitysluonnosta pidetään laajasti tervetulleena etenkin kansanterveyden näkökulmasta. Niin nikotiinipussien kuin myös sähkösavukkeiden käyttö on yleistynyt etenkin nuorilla, mikä on THL:n mukaan vastoin tupakkalain tavoitetta saada tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö loppumaan.

THL muun muassa toteaa lausunnossaan, että veronkorotukset ovat looginen ja tarpeellinen keino terveydelle haitallisten tuotteiden käytön vähentämiseksi.

Veronkorotusta kannattavat myös muun muassa Ehyt ry, Suomen Ash ry sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Lisäksi esimerkiksi Veronmaksajain keskusliitto ja Verohallinto kannattavat veronkorotusta muun muassa valtiolle siitä kertyvien verotulojen vuoksi.

Esityksen mukaan veronkorotus lisäisi tupakkaveron tuottoa vuositasolla noin 30 miljoonalla eurolla. Veronkorotusten seurauksena sähkösavukenesteiden ja savuttomien nikotiinituotteiden hintojen arvioidaan nousevan keskimäärin 14 prosenttia.

Liian jyrkkä korotus

Sähkösavukenesteiden ja nikotiinipussien tupakkaveron korottaminen saa osakseen myös kritiikkiä.

Kaupan liiton mukaan esitetyn mukainen jyrkkä veronkorotus nostaa tuotteiden verotusta entistä korkeammalle suhteessa naapurimaihin ja ohjaa osan kulutuksesta pois kotimaan markkinoilta lisäten verotonta matkustajatuontia sekä salakuljetusta.

– Tämä puolestaan tekee esitysluonnoksen mukaisen arvion 30 miljoonan euron verotulojen kasvusta hyvin epävarmaksi ja voi johtaa jopa verotulojen menetykseen, Kaupan liiton lausunnossa sanotaan.

Niin ikään Mara ry esittää lausunnossaan, että veronkorotusta ei tulisi toteuttaa, koska se ohjaisi kuluttajia hakemaan nikotiinipusseja yhä enemmän matkustajatuontina risteilylaivoilta, Ruotsista ja Baltian maista.

Vahvat sähkösavukenesteet verotukseen

Hallituksen esityksessä lisäksi ehdotetaan, että myös vahvat, yli 20 milligrammaa nikotiinia millilitrassa sisältävät, sähkösavukkeissa käytettävät nesteet tulisivat veronalaisiksi. Tähän asti vahvat sähkösavukenesteet eivät ole kuuluneet verotuksen piiriin, sillä Suomessa niitä ei saa myydä tai muutoin luovuttaa.

Valviran mukaan vahvojen sähkösavukenesteiden tuominen verotuksen piiriin voisi kuitenkin vähentää nesteiden kaupallista tuontia ja edelleenmyyntiä esimerkiksi laimennettuna.

Myös THL pitää tärkeänä vahvojen nikotiinia sisältävien nikotiininesteiden saattamista tupakkaverotuksen piiriin, sillä se mahdollistaa niiden saatavuuden rajoittamisen.

Tupakkaverotusta koskeva lausuntoaika päättyy maanantaina. Lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan tammikuun alussa.

