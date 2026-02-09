Erä thaimaalaista yrttiteetä vedetään takaisin.
Thaimaalaisesta Slinmy-yrttiteestä on löydetty Saksassa tehdyssä valvonnassa dantronia, joka on EU:ssa kiellettyä, kertoo Ruokavirasto tiedotteessaan.
Dantronin on katsottu mahdollisesti aiheuttavan syöpää, ja siksi sen käyttö on kiellettyä myynnissä olevissa elintarvikkeissa EU:n alueella.
Tätä teetä vedetään myynnistä.Ruokavirasto
Yrttiteetä on markkinoitu laihdutuksen tueksi ja sitä on ollut myynnissä eri puolilla Suomea erityisesti niin sanotuissa etnisissä ruokakaupoissa. Tiedossa olevat myyntipaikat ovat jo poistaneet yrttiteen valikoimistaan. Lisäksi kaupat ovat tiedottaneet kyseisen teen terveysriskeistä asiakkaitaan.
Ruokavirasto kehottaa kaikkia, joilla kyseistä tuote-erää on yhä hallussa, lopettamaan teen käytön.
Tuotteen EAN-koodi on 8854575006576, eränumero 6801 ja parasta ennen -päiväys 2.4.2028. Pakkauksen paino on 40 grammaa.