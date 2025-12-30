STT kokosi yhteen tietoja vuodenvaihteessa voimaan tulevista muutoksista.

Uusi vuosi tuo tullessaan lukuisia arkeen vaikuttavia muutoksia. Muun muassa verotukseen on tulossa useita muutoksia.

Ansiotuloverotus kevenee vuonna 2026 yhteensä noin miljardilla eurolla. Ylin marginaaliveroaste alennetaan noin 52 prosenttiin ja työtulovähennystä sekä työtulovähennyksen lapsikorotusta kasvatetaan. Käteen jäävien tulojen arvioidaan kasvavan eniten ylimmässä tuloluokassa.

Veronmaksajain keskusliiton mukaan isossa mittakaavassa verotus kevenee, mutta käteen jäävän palkan määrä ei välttämättä kasva kaikilla. Laskelmien mukaan esimerkiksi ammattiliittoon kuuluvaa lapsetonta 3 600 euroa kuukaudessa tienaavaa verotetaan saman verran kuin aiemminkin, jos hän ei ole 53–62-vuotias.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu nousee nykyisestä 0,59 prosentista 0,89 prosenttiin palkasta, ja verovähennyksiä leikataan. Verotuksessa ei voi vähentää enää esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuja. Vähennyksen saa kuitenkin vielä vuoden 2025 veroilmoituksella.

Nikotiinipusseille lisää hintaa

Alkoholin ja tupakan valmisteverot kiristyvät. Sähkösavukenesteiden ja nikotiinipussien vero nousee noin 37 prosenttia, ja vahvat sähkösavukkeissa käytettävät nesteet tulevat veron piiriin. Keskihintaisen nikotiinipussirasian hinta nousee arviolta 0,80 euroa rasialta.

Nikotiinipussien tuontia matkoilta rajoitetaan. Nuuskaa ja nikotiinipusseja voi jatkossa tuoda toisesta EU-maasta verottomana matkustajatuontina korkeintaan kilon.

Viinien ja muiden käymisteitse valmistettujen juomien, esimerkiksi siiderien, alkoholiveroa korotetaan vuoden alusta noin yhdeksän prosenttia. Alkoholijuomien valmistevero myös indeksoidaan eli sidotaan yleiseen hintatason nousuun.

Bensan verotus kevenee

Liikennepolttoaineiden verotus kevenee, kun vuosi vaihtuu. Moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden valmisteveroa kevennetään vuosien 2026 ja 2027 alusta yhteensä keskimäärin 2,7 senttiä litralta. Dieselin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden vero alenee noin 2,4 senttiä litralta.

Myös esimerkiksi ruuan verotus kevenee hieman. Elintarvikkeisiin, ravintola- ja ateriapalveluihin, lääkkeisiin, majoituspalveluihin ja muihin 14 prosentin arvonlisäverokannan alaisiin hyödykkeisiin sovellettava verokanta alenee 13,5 prosenttiin.

Perintöä voi saada aiempaa enemmän verovapaasti, kun alaraja nousee 20 000 eurosta 30 000 euroon. Lahjaveron verovapauden raja nousee puolestaan 5 000 eurosta 7 500 euroon.

Kela-korvaukset laskevat

Kelan maksamiin eläkkeisiin, vammaistukiin, toimeentulotukeen ja sotilasavustukseen tulee 0,5 prosentin indeksikorotus. Muihin etuuksiin, kuten opintorahaan ja peruspäivärahaan, ei korotusta tehdä, koska hallitus on jäädyttänyt kansaneläkeindeksin säästöjen saavuttamiseksi.

Yksityislääkärin vastaanottokäyntien Kela-korvaukset lasketaan takaisin aiemmalle tasolle eli kahdeksaan euroon. Petteri Orpon (kok.) hallitus nosti korvausta pari vuotta sitten 30 euroon ja etävastaanotoista 25 euroon. Sittemmin Kela kertoi, että yksityislääkäripalveluiden käyttö lisääntyi vain vähän, vaikka korvausmenot kolminkertaistuivat.

Gynekologin vastaanotosta korvausta maksetaan edelleen 70 euroa ja psykiatrin vastaanotosta 50–60 euroa.

Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa lääkärikäynnin hinta nousee. Käynnin hinta nousee 28,20 eurosta 30,20 euroon perusterveydenhuollon asiakasmaksun enimmäismäärän noston myötä.

Valinnanvapauskokeilun lääkärikäyntien enimmäismäärä nousee kahdesta vuosittaisesta käynnistä kolmeen.

Kirjeitä yhä enemmän sähköisesti

Verohallinnon ja Kelan päätökset ja kirjeet tulevat jatkossa vain sähköisesti OmaVeroon ja OmaKelaan asiakkaille, jotka asioivat palvelussa ja ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa. Asiakkaat, jotka eivät käytä sähköisiä asiointipalveluja, saavat edelleen päätökset ja kirjeet paperipostina.

Sivistyshallinnon virastoja yhdistetään vuoden alussa suuremmiksi yksiköiksi. Toimintansa aloittaa Taide- ja kulttuurivirasto, johon siirtyvät Taiteen edistämiskeskus ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Kotimaisten kielten keskus muuttuu osaksi Opetushallitusta. Saavutettavuuskirjasto Celian ja Varastokirjaston työ taas jatkuu osana Kansallisarkistoa.

Romutuspalkkiokampanja starttaa

Määräaikainen henkilöautojen romutuspalkkiota koskeva laki tulee voimaan vuoden vaihtuessa.

Romutuspalkkiota voi saada romuttamalla vuonna 2015 tai sitä ennen rekisteröidyn auton. Palkkiota saa maksimissaan 2 500 euroa, joka on tarkoitettu nollapäästöisen auton hankintaan. Hakemuksen voi jättää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille vuodenvaihteen jälkeen.

Romutuspalkkiokampanja päättyy vuoden 2027 lopussa tai kun siihen varattu 20 miljoonan euron määräraha loppuu.

Myös nuorten työllistymissetelin käyttö alkaa. Työvoimaviranomaiset tukevat valtionavustuksella yrityksiä työllistämään alle 30-vuotiaita nuoria työttömiä. Yrityksen saama avustus kattaa puolet nuoren palkasta puolen vuoden ajalta.

Irtisanomiskynnys madaltuu

Työsuhde voidaan ensi vuoden alusta alkaen irtisanoa kevyemmin perustein, jos työntekijä rikkoo työsuhteesta johtuvia velvollisuuksiaan. Irtisanomisperusteen täyttymistä arvioidaan edelleen kokonaisharkinnalla, eikä irtisanominen ole sallittua vähäisestä tai syrjivästä syystä.

Työntekijän velvoitteiden laiminlyöntinä voidaan pitää esimerkiksi työnantajan antamien määräysten noudattamatta jättämistä, töiden laiminlyömistä, perusteetonta poissaoloa, epäasiallista käytöstä sekä huolimattomuutta työssä.