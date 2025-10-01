Hallitus esittää kiristystä nuuskan ja nikotiinipussien verottomaan matkustajatuontiin esimerkiksi Ruotsista tai laivoilta.
Jatkossa nuuskaa ja nikotiinipusseja saisi kumpaakin tuoda verottomasti vain 200 grammaa tuontikerralla toisesta EU-maasta.
Muutos koskee nimenomaan verovapautta. Tämänhetkinen kilon rajoitus matkustajatuonnille vuorokaudessa säilyy voimassa.
Hallitus teki muutoksen esitykseensä lausuntopalautteen pohjalta. Esimerkiksi terveysalalta sekä matkailu- ja ravintola-alalta tuli kannatusta tiukemmalle rajalle.