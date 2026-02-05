Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tiedottaa tikkarissa havaitusta tukehtumisvaarasta.
Tukes varoittaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Becky's-merkkisen Candy Spinner -lelu-elintarvikeyhdistelmien sisältämästä vaaranpaikasta.
Laboratoriotesteissä havaittiin, että tuotteesta irtosi pieni osa eli tuttimallisen tikkarin sormipidike. Tukes huomauttaa, ettei elintarvikkeisiin kiinnitetyistä leluista saa irrota osia, jotka mahtuvat pienten osien lieriöön ja voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Tukes
Jos sinulla on tuotteita, saat lisätietoja tuotettaa myyneeltä Herkkukartano Oy:ltä. Tuotetta on myyty mansikan, mustikan ja omenan makuisena.