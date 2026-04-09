Joko Yhdysvaltojen tai Iranin on taivuttava, Stewart sanoo.
Israelin sotatoimet Libanonissa ovat Yhdysvaltojen, Iranin ja Israelin välisen kaksiviikkoisen tulitaukosopimuksen ensimmäinen suuri koetinkivi.
Iranin mukaan tulitaukosopimus kattaa myös Libanonin, Yhdysvaltojen ja Israelin mukaan näin ei ole.
Maa- ja ilmasota Libanonissa on jatkunut jopa rajumpana kuin aiemmin. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan Israel jatkaa iskujaan Hizbollahia vastaan kaikkialla, missä se on tarpeen.
Iran on viimeksi torstaina sanonut pitävänsä Israelin iskuja Libanoniin tulitauon ”raskaana rikkomisena”. Tulitauko Yhdysvaltojen ja Iranin välillä alkoi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.
– Nyt katsotaan, kuka väistää ensin, sanoo Helsingin yliopiston tutkija Timo R. Stewart.
Stewart näkee kaksi vaihtoehtoa.
– Sanooko Yhdysvallat Israelille, että nyt loppuu? Taipuuko Iran ja hylkää Hizbollahin pinteeseen?, Stewart pohtii.
Helsingin yliopiston tutkija Timo R. Stewart: Israel toteuttaa Libanonissa samoja menetelmiä kuin Gazassa.Kuvat: MTV Uutiset/All Over Press
Stewart: Etninen puhdistus
Israelin suuntaan voidaan pyrkiä antamaan viestiä, että sodan jatkaminen Libanonissa uhkaa palauttaa kaiken alkupisteeseen, mikä ei ole Yhdysvaltojenkaan etujen mukaista, Stewart sanoo.
Sota Irania vastaan ei ole ollut mielipidemittauksissa suosittu amerikkalaisten keskuudessa. Stewart uskookin, että Yhdysvallat pyrkii sodasta eroon, jota taas Israel mieluusti jatkaisi.