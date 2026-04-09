Tulitauko on vaarassa: "Nyt katsotaan, kuka väistää"

Voiko Suomi vaikuttaa Iranin rauhanprosessiin? Näin asiantuntija uskoo konfliktin jatkuvan.

Julkaistu 47 minuuttia sitten

Joko Yhdysvaltojen tai Iranin on taivuttava, Stewart sanoo. Israelin sotatoimet Libanonissa ovat Yhdysvaltojen, Iranin ja Israelin välisen kaksiviikkoisen tulitaukosopimuksen ensimmäinen suuri koetinkivi. Iranin mukaan tulitaukosopimus kattaa myös Libanonin, Yhdysvaltojen ja Israelin mukaan näin ei ole. Maa- ja ilmasota Libanonissa on jatkunut jopa rajumpana kuin aiemmin. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan Israel jatkaa iskujaan Hizbollahia vastaan kaikkialla, missä se on tarpeen. Iran on viimeksi torstaina sanonut pitävänsä Israelin iskuja Libanoniin tulitauon ”raskaana rikkomisena”. Tulitauko Yhdysvaltojen ja Iranin välillä alkoi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. – Nyt katsotaan, kuka väistää ensin, sanoo Helsingin yliopiston tutkija Timo R. Stewart. Stewart näkee kaksi vaihtoehtoa. – Sanooko Yhdysvallat Israelille, että nyt loppuu? Taipuuko Iran ja hylkää Hizbollahin pinteeseen?, Stewart pohtii. Helsingin yliopiston tutkija Timo R. Stewart: Israel toteuttaa Libanonissa samoja menetelmiä kuin Gazassa.Kuvat: MTV Uutiset/All Over Press Stewart: Etninen puhdistus Israelin suuntaan voidaan pyrkiä antamaan viestiä, että sodan jatkaminen Libanonissa uhkaa palauttaa kaiken alkupisteeseen, mikä ei ole Yhdysvaltojenkaan etujen mukaista, Stewart sanoo. Sota Irania vastaan ei ole ollut mielipidemittauksissa suosittu amerikkalaisten keskuudessa. Stewart uskookin, että Yhdysvallat pyrkii sodasta eroon, jota taas Israel mieluusti jatkaisi.

Selvää on, että Israel ei sotaa Libanonissa vapaaehtoisesti lopeta.

Maa on aloittanut Etelä-Libanonissa suuren operaation, johon osallistuu tiettävästi kymmeniä tuhansia sotilaita. Israelin tavoitteena on perustaa alueelle yhdenlainen puskurivyöhyke eli käytännössä vallata merkittäviä osia Libanonista.

Israel ja Hizbollah solmivat tulitauon marraskuussa 2024. Tuolloin alkaneen prosessin oli tarkoitus johtaa esimerkiksi Iranin raskaasti tukeman Hizbollahin riisumiseen aseista. Samalla Libanonin oman armeijan piti ottaa Hizbollahin iskuihinsa käyttämä Etelä-Libanon haltuunsa.

– Prosessi ei ole edennyt toivotusti. Nyt Israel toteuttaa samoja menetelmiä kuin Gazassa. Israel tuhoaa systemaattisesti kokonaisia kyliä ja etnisesti puhdistaa Etelä-Libanonia sekä pakkosiirtää satojatuhansia ihmisiä, Stewart sanoo.

Israel aloitti maahyökkäyksen Libanoniin maaliskuun puolivälissä.AFP / Lehtikuva

Yli 250 kuoli päivässä

Keskiviikkona Israel sanoi tehneensä sodan tähän mennessä suurimman ilmahyökkäysten sarjan Libanoniin. Iskuissa kuoli 254 ihmistä ja yli 1 100 haavoittui, kertoo uutistoimisto Reuters libanonilaisviranomaisten sanovan.

Hizbollah ja Libanon ovat tuominneet iskut.

Pommitukset tapahtuivat sen jälkeen kun Hizbollah Reutersin libanonilaislähteiden mukaan keskeytti taistelut Iranin ja Yhdysvaltojen välisen tulitauon jälkeen. Israel kuitenkin hyvin nopeasti ilmoitti, ettei tulitauko koske Libanonia.

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin, 16 muun valtiojohtajan sekä Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustaja Kaja Kallaksen mukaan tulitauon tulisi kattaa myös Libanon. Lisäksi Kallas vaati Hizbollahia luopumaan aseista. Israelin oikeus puolustaa itseään ei Kallaksen mukaan ole peruste näin laajalle tuholle.

Räjähdys Libanonissa 8. huhtikuuta.AFP / Lehtikuva

"Juuri mitään sanottu"

Helsingin yliopiston tutkija Stewart uskoo, että Etelä-Libanonin kohtalon ratkaisee paljolti se, ”miten paljon muu maailma sallii Israelin tehdä”.

Hän näkee paljon mahdollisena, että Libanonille käy samalla tavalla kuin Syyrialle, josta Israel on miehittänyt osan ilman, että asiasta on ”juuri mitään sanottu”.

Jos näin käy, näkee Stewart todennäköisenä tilanteen, jossa Israel miehittää ja linnoittaa Etelä-Libanonin hyvinkin pitkäksi aikaa. Israel miehitti osia Libanonista vuodesta 1982 vuoteen 2000.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu toivoo Iranin sodan vielä jatkuvan, asiantuntijat arvioivat MTV Uutisille.AFP / Lehtikuva

Jouko Luhtala MTV Uutiset Jouko Luhtala työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut kansainvälisiin suhteisiin sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

Iranin tulitauko on vaarassa | MTV Uutiset