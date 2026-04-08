17 maailman johtajaa sanoo yhteisessä lausunnossaan suhtautuvansa myönteisesti Yhdysvaltojen ja Iranin kahden viikon tulitaukoon. Presidentti Alexander Stubb on yksi lausunnon allekirjoittajista.
– Kehotamme kaikkia osapuolia panemaan täytäntöön tulitauon, myös Libanonissa.
Johtajien mukaan tavoitteena on sodan nopea ja pysyvä lopettaminen.
– Tämä voidaan saavuttaa vain diplomaattisin keinoin. Tuemme näitä diplomaattisia toimia. Tätä varten olemme tiiviissä yhteydessä Yhdysvaltoihin ja muihin kumppaneihin, lausunnossa sanotaan.
Johtajat sanovat maidensa hallitusten olevan mukana varmistamassa, että Hormuzinsalmi avataan merenkululle.
Lausunnon ovat allekirjoittaneet Stubbin ohella muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Britannian pääministeri Keir Starmer, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Japanin pääministeri Sanae Takaichi.