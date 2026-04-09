Suomi ostaa Etelä-Korealta uutta tykistöä.
Suomi hankkii Etelä-Korealta 112 kappaletta käytettyjä 155 millimetrin K9-panssarihaupitseja, jotka ovat telaketjuilla liikkuvia panssaroituja tykkejä.
Kaupasta kertovan Suomen puolustusministeriön mukaan kauppaan sisältyy myös varaosia ja ylläpidon järjestelmiä.
Kaupan arvo on 546,8 miljoonaa euroa.
Aiemmin Suomi osti Etelä-Korealta panssarihaupitseja vuonna 2017. Maavoimilla on ennestään 96 kappaletta K9-panssarihaupitseja.
Jos Puolustusvoimat pitää kaikki sille ostetut panssarihaupitsit, eikä esimerkiksi pura osaa niistä varaosiksi, on Suomella jatkossa yhteensä yli 200 K9-haupitsia.
Puolustusministeriön mukaan hankinta sisältyy puolustushallinnon suunniteltuun budjettikehykseen.