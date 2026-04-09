Suomi hakee EU:lta 35 miljoonaa euroa parantaakseen droonien valvontaa itärajalla ja Suomenlahdella.
Suomi hakee EU-komissiolta 35 miljoonan euron lisärahoitusta, jolla hankittaisiin Rajavartiolaitokselle droonien havainnointi- ja torjuntajärjestelmiä.
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti rahoituksen hakemisesta tänään, kertoo sisäministeriö.
Hankittavilla järjestelmillä parannettaisiin Suomen kykyä valvoa drooneja itärajalla ja Suomenlahdella. Samalla luotaisiin kykyä myös droonien torjuntaan.
Hankinnat ajoittuisivat pääosin vuosille 2027–2029.