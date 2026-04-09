Suomen taivaalla näkyi keskiviikon ja torstain välisenä yönä näyttävä kappale. Tähtitieteellinen yhdistys haluaa selvittää mistä oli kyse.
Tähtitieteelliselle yhdistykselle Ursalle raportoitiin havaintoja harvinaisen kirkkaasta, tulipalloa eli tähdenlentoa muistuttaneesta näystä muun muassa Seinäjoella, Juvassa, Jyväskylässä, Janakkalassa, Naantalissa, Tampereella ja Lahdessa.
Objekti tallentui Vaasassa Timo Alangon taivaalle osoittavaan kameraan. Alanko näki kohteen vasta tarkastettuaan myöhemmin etelään suuntaavan kameran.
– Näytti yllättävän hitaalta. Voisi olla jopa avaruusromua, Alanko pohtii.
Video näyttää, kuinka kappale näkyy taivaalla noin kuuden sekunnin ajan, jonka jälkeen se häviää nopeasti.
Ursa kommentoi MTV Uutisille tutkivansa objektia. Heillä ei kuitenkaan toistaseksi tarkempaa tietoa mistä objektissa oli kyse.
Lue lisää: Poikkeuksellinen välähdys tallentui Samulin revontulikameraan – MTV selvitti, mistä oli kyse
Lue myös: Suomen aamutaivaalla näkyy komeetta
Päivitys 9.4.2026 kello 14.37: Juttuun lisätty Ursan tiedot siitä, ettei toistaiseksi tiedetä mistä kappaleessa oli kyse. Juttuun lisätty tietoa, että kappale muistuttaa tulipalloa.