Suomalaisasiantuntijan mukaan Yhdysvaltojen keskeisin tavoite rauhanneuvotteluissa on saada Hormuzinsalmi auki.

Yhdysvallat ja Iran aloittavat neuvottelut rauhanehdoista Pakistanissa perjantaina.

Neuvottelujen pohjana on Iranin esittämä kymmenkohtainen lista, jota ei ole julkistettu. Se tiedetään kuitenkin, että Iran tavoittelee muun massa ydinohjelmansa jatkumista, pakotteiden poistamista ja Yhdysvaltain sitoutumista siihen, ettei se aloita sotaa.

Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat esitti Iranille 15-kohtaisen vastaehdotuksen.

Vanhempi tutkija Iro Särkkä Ulkopoliittisesta instituutista sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa Iranin olevan niskan päällä.

– Tietysti se osapuoli, joka pystyy laittamaan ehdot pöytään ja sanomaan, että tästä lähdemme keskustelemaan, on se osapuoli, joka on niskan päällä. Yhdysvallat joutuu nyt tyytymään pitkälti siihen, mitä annetaan.

Särkän mukaan Yhdysvaltojen ja Israelin strategiset tavoitteet eivät ole täyttyneet. Tärkeintä on kuitenkin saada öljykuljetukset kulkemaan.

– Varmasti tärkein asia Yhdysvalloille, sen liittolaisille ja globaalisti monelle muullekin toimijalle on, että Hormuzinsalmi saataisiin avattua ja meriliikenne pääsisi läpi, Särkkä sanoi.

Ylihuomiset neuvottelut Pakistanissa ovat ensimmäiset Iranin ja Yhdysvaltojen tulitauon aikana. Maat ovat sopineet kahden viikon tulitauosta, jonka aikana suunnitelmasta on tarkoitus neuvotella lisää.

Trump sanoi Yhdysvaltojen suostuvan tulitaukoon, jos Iran avaa Hormuzinsalmen. Iran on suostunut päästämään alukset Hormuzinsalmen läpi kahden viikon ajan. Iranin armeijan on tarkoitus koordinoida alusten kulkemista.

