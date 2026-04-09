Teemu Pulkkinen haluaa Suomeen – Jokerit-pomolta suora lausunto

Teemu Pulkkisella ei näyttäisi olevan tulevaisuutta Jokereissa.

– Totta kai sekin vaikuttaa osana kokonaisuutta, mutta en halua spekuloida tällä asialla. Olemme seurana yhteisesti katsoneet, ettei hän sovi osaksi strategiaamme, hän jatkaa.

– Pulkkinen ei viime kaudella ollut tai tulevana vuonna ole meidän kannaltamme kiinnostava pelaaja. Emme sen vuoksi ole edes harkinneet hänen hankkimista joukkueeseemme, Yrjänheikki muotoilee.

SM-liigaseurojen kohdalla Pulkkisen palkkaaminen olisi mietinnän paikka. Kiekkoilijan aiempia valintoja on arvosteltu. Hän jatkoi KHL:ssä ainoana suomalaispelaajana aina vuoteen 2024, vaikka Venäjä oli aloittanut hyökkäyssodan Ukrainassa talvella 2022. Pulkkinen on pahoitellut valintojaan .

Liiga-tason pelaajaksi itsensä edelleen katsova hyökkääjä on pelannut kotimaansa pääsarjassa vain Jokereissa, josta hän ponnisti ulkomaille kauden 2012–2013 päätteeksi.

34-vuotias Pulkkinen on ilman seuraa. Hän kertoi aiemmin torstaina MTV Urheilulle tavoittelevansa ensi kaudella pelipaikkaa ensisijaisesti Suomesta.

Jääkiekkoilija Teemu Pulkkinen haluaa pelata ensi kaudella Suomessa. SM-liigaan palaavassa Jokerit-joukkueessa ei ole hänelle sijaa, sanoo urheilujohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki.

Pulkkinen piipahti viime syksynä kotimaansa kaukaloissa, kun Mestiksen Kiekko-Vantaa pestasi hänet. Kahdeksan matsin jälkeen tie vei loppukaudeksi Saksan kakkostasolle.

Jokerit palaa ensi syksynä SM-liigaan yli 12 vuoden tauon jälkeen. Seura oli vuosia mukana Venäjän KHL-liigassa, mutta vetäytyi ja uudisti omistuspohjansa täysin kevään 2022 tapahtumien jälkeen.