Jääkiekkoilija Teemu Pulkkinen haluaa pelata ensi kaudella Suomessa. SM-liigaan palaavassa Jokerit-joukkueessa ei ole hänelle sijaa, sanoo urheilujohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki.
34-vuotias Pulkkinen on ilman seuraa. Hän kertoi aiemmin torstaina MTV Urheilulle tavoittelevansa ensi kaudella pelipaikkaa ensisijaisesti Suomesta.
Liiga-tason pelaajaksi itsensä edelleen katsova hyökkääjä on pelannut kotimaansa pääsarjassa vain Jokereissa, josta hän ponnisti ulkomaille kauden 2012–2013 päätteeksi.
SM-liigaseurojen kohdalla Pulkkisen palkkaaminen olisi mietinnän paikka. Kiekkoilijan aiempia valintoja on arvosteltu. Hän jatkoi KHL:ssä ainoana suomalaispelaajana aina vuoteen 2024, vaikka Venäjä oli aloittanut hyökkäyssodan Ukrainassa talvella 2022. Pulkkinen on pahoitellut valintojaan.
MTV Urheilu kysyi Jokerien urheilujohtajalta Olli-Pekka Yrjänheikiltä seuran tämänhetkistä kantaa hyökkääjän palkkaamiseen.
– Pulkkinen ei viime kaudella ollut tai tulevana vuonna ole meidän kannaltamme kiinnostava pelaaja. Emme sen vuoksi ole edes harkinneet hänen hankkimista joukkueeseemme, Yrjänheikki muotoilee.
Vaikuttaako Pulkkisen kiistanalainen KHL-tausta tähän päätöksen?
– Totta kai sekin vaikuttaa osana kokonaisuutta, mutta en halua spekuloida tällä asialla. Olemme seurana yhteisesti katsoneet, ettei hän sovi osaksi strategiaamme, hän jatkaa.