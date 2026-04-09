Joel Harkimolla on taustallaan vaikea vuosi. Hän on käsitellyt kohtaamiaan menetyksiä terapiassa sekä lähipiirinsä kanssa.

Purjehtija ja mediapersoona Joel Harkimon elämään mahtui viime vuonna paljon surua. Hän menetti puolen vuoden sisällä kaksi läheistään, setänsä Roy Harkimon ja serkkunsa Oliver Harkimon, ja kesällä hänen liittonsa Janni Hussin kanssa päättyi avioeroon.

Vastoinkäymiset ja menetykset saivat Harkimon hakeutumaan ensimmäistä kertaa terapiaan. Keskusteluavusta on ollut hänelle paljon apua.

Myös lähipiirin tuella on ollut suuri vaikutus menetysten ja surun käsittelemisessä ja niistä toipumisessa.

– Olen viettänyt aikaa perheeni ja ystävieni kanssa ja keskittynyt itseeni. Se on ollut voima, joka on vienyt eteenpäin. Olen tosi onnekas, että minulla on tosi hyvä perhe ja ystävät, jotka ovat olleet minun tukenani ja minä heidän, Harkimo kertoi Huomenta Suomen haastattelussa torstaiaamuna.

Harkimo ajattelee, että jokaisella tulisi olla ihminen, jolle purkaa sydäntään.