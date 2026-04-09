Vain muutama tankkeri on päässyt Hormuzinsalmen läpi.

Raakaöljyn WTI- ja Brent-laatujen barrelihinnat ovat lähteneet jälleen nousuun Lähi-idän aselepoilmoituksen tuoman laskun jälkeen.

Pohjoisamerikkalaisen WTI:n hinta on noussut lähelle sataa dollaria barrelilta. Myös Brent-laatu on noussut lähelle sataa dollaria.

Keskiviikkona molempien laatujen barrelihinta sukelsi selvästi sadan dollarin alapuolelle sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran olivat ilmoittaneet aselevosta.

Iran on ilmoittanut vaihtoehtoisista reiteistä Hormuzinsalmen läpi kulkeville aluksille, koska salmen pääväylällä on riski osua merimiinoihin.

Tiettävästi vain muutama öljytankkeri on päässyt kulkemaan salmen läpi, ja Iran on pysäyttänyt salmen läpi kulkevaa liikennettä.

