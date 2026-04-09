Souri liittyy keskustaan.

Kirjailija ja taiteilija Katariina Souri asettuu ehdolle vuoden 2027 eduskuntavaaleissa.

Souri lähtee vaaleihin keskustan listoilta.

– Suuri kysymys on, miten voimme mahdollistaa luonnonläheisen elämäntavan muuttuvassa maailmassa. Tarvitsemme maaseutuelämän tukemista ja keinoja maaseudun elävöittämiseen, Souri sanoo tiedotteessa.

Souri erosi maaliskuussa perustamastaan Graniittipuolue ry:stä.

Sourin mukaan keskeinen syy hänen eroamiselleen oli "ydinryhmän sisällä syntynyt vakava luottamuspula".

Keskustaan siirtyminen on Sourin mukaan "luontevaa".

– Asiat, joita olen pitänyt esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja ajanut julkisuudessa ovat hyvinkin keskustalaisia, hän perustelee.

– Arvostan Keskustan pitkiä perinteitä ja yhteisöllistä luonnetta. Tuntuu erittäin inspiroivalta lähteä mukaan yhdessä tekemiseen ja puolueyhteisön aktiiviseksi jäseneksi, Souri jatkaa.