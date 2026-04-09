Meksikon armeijan sukeltajat pelastivat kaivosmiehen tulvineesta maanalaisesta tunnelista kahden viikon jumissaolon jälkeen.

42-vuotias Francisco Zapata Nájera jäi jumiin 300 metrin syvyyteen, kun hiekkapato romahti kultakaivoksella Sinaloan osavaltiossa Pohjois-Meksikossa.

Pelastusoperaatiosta kuvatulla videolla hän seisoo vyötäröä myöten vedessä luolan nurkassa.

Sukeltajat löysivät Zapatan hänen taskulamppunsa johdattamana. Zapata oli sytytellyt ja sammutellut taskulamppua ilmoittaakseen heille sijainnistaan.

BBC:n mukaan mies kertoi pelastajille, ettei hän menettänyt uskoaan koko aikana.

Miehen koettelemukset eivät kuitenkaan vielä olleet löydettäessä ohi, sillä tulvan vuoksi häntä ei pystytty heti nostamaan ulos. Sukeltajat joutuivat hakemaan vesipumppuja ja jättivät siksi aikaa miehelle evääksi vettä, tonnikalatölkkejä ja energiapatukoita. Zapata saatiin vihdoin ulos 20 tuntia löytymisen jälkeen.

Kaivoksessa oli 25 työntekijää, kun hiekkapato romahti kaivoksessa maaliskuussa. 21 ihmistä onnistui pääsemään ulos, mutta neljä jäi jumiin. Yksi mies pelastettiin viiden päivän kuluttua. Yksi miehistä kuoli. Yksi on yhä kateissa.

Lähde: BBC, ENEX

