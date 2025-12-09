Tommi Ekmark hyppää kotikenttänsä tulipalosta toipuvan valkeakoskelaisseuran peräsimeen.

Valkeakoskelainen jalkapalloseura FC Haka on nimittänyt uudeksi päävalmentajakseen 31-vuotiaan Tommi Ekmarkin.

Ekmark hyppää viime kauden päätteeksi miesten liigasta pudonneen Hakan peräsimeen Vantaalta. Ekmarkin johdolla VJS:n edustusjoukkue nousi kolmessa kaudessa miesten kolmosesta ykköseen.

Haka ilmoitti hiljattain uudistavansa urheilustrategiansa ja tähtäävänsä takaisin miesten liigaan. Nuoren ja "eteenpäin menevän" valmentajan palkkaaminen soveltuu seuran mukaan uuteen aikakauteen mainiosti.

– Hän on ensinnäkin nykyaikainen valmentaja ja voittajaluonne, jolla on kova vaatimustaso ja hän vannoo kovan työnteon eteen, toimitusjohtaja Olli Huttunen avasi tiistaina tiedotteessa.

Ekmarkin alku seurassa on poikkeuksellinen, sillä seura toipuu järkytyksestä. Joukkueen kotipesä Tehtaan kenttä paloi sunnuntaina pahasti.

– Olen erittäin vaikuttunut siitä, kuinka paljon Haka on saanut tukea sekä paikallisilta ihmisiltä että koko Suomen jalkapalloyhteisöltä. Se antaa vahvan pohjan myös tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiselle, Ekmark sanoo ja alleviivaa tiedostavansa edessä olevan paljon töitä.