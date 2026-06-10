Pohjoismaiden ja Baltian maiden koalitiosta puhutaan myös NB8-maina. Huippukokouksen aiheina olivat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö sekä kilpailukyky ja tekoälyn hyödyntäminen.

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Orpo kehuu Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden toimivuutta ja puhuu myös seuraavan pakotteiden olevan työn alla.

Orpo tapasi jo aiemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Orpo kertoi viestipalvelu X:ssä, että Suomen ja Ukrainan drooniyhteistyö etenee konkreettisesti.

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Orpo sanoo lisäksi, että kansallisia keinoja on lisätty tilanteen ja mahdollisen drooniuhkan tunnistamiseksi ja uhkien torjumiseksi.

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– Se työ on vielä kesken, Orpo sanoo.

– He tekevät puolustussotansa keskellä kaikkensa, ettei tällaista pääse sattumaan ja tarjosivat heidän asiantuntija-apua ja yhteistyötä, Orpo sanoo.