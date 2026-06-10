NB8-maiden johtajat tapasivat Virossa tiitaina. MTV seurasi huippukokousta tässä jutussa.
Suomen pääministeri Petteri Orpo osallistui tiistaina Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa. Kokoukseen osallistui myös Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, jolta MTV Uutiset kysyi kiperiä.
Julkaisemme tiistaina julkaistun jutun uudelleen keskiviikkona 10. kesäkuuta.
Pohjoismaiden ja Baltian maiden koalitiosta puhutaan myös NB8-maina.
Huippukokouksen aiheina olivat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö sekä kilpailukyky ja tekoälyn hyödyntäminen.
Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Michal. Kokoukseen osallistuivat lisäksi Latvian pääministeri Andris Kulbergs, Liettuan presidentti Gitanas Nausėda, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Islannin pääministeri Kristrún Frostadóttir.
Orpo puhui kansainväliselle medialle
Orpo kiitti kansainvälisessä mediatilaisuudessa Zelenskyin osallistumista kokoukseen. Orpon mukaan sodassa on nyt nähtävissä käänne.
– Ukraina on onnistunut kääntämään tilanteen. Ukraina, joka puolustaa itseään, on tänään vahvempi kuin koskaan, Orpo sanoo.