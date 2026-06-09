Pääministeri Orpo tapasi presidentti Zelenskyin NB8-maiden huippukokouksessa Virossa.
Pääministeri Petteri Orpo osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa. Maiden koalitiosta puhutaan myös NB8-maina.
Orpo tapasi myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin.
Zelenskyi ja Orpo keskustelivat Euroopassa tehtävästä työstä ballististen puolustuksen valmiuksien kehittämiseksi.
Ukrainan presidentin kanslian julkaiseman tiedotteen mukaan aihelistalla oli lisäksi "Drone Deal" eli vapaasti käännettynä droonisopimus, josta Ukraina jätti Suomelle jo luonnoksen toukokuussa.
Petteri Orpo kommentoi X-julkaisussaan, että yhteistyö Ukrainan kanssa etenee konkreettisella tasolla.
– Venäjän sota Ukrainassa on kääntymässä. Ukraina puolustautuu ja pystyy iskemään takaisin. Tuen Ukrainalle on oltava nyt vahvaa, pääministeri kirjoittaa.
– Yhteistyömme drooniteknologioissa etenee konkreettisella tasolla.
Sopimus kattaa droonien ja ohjusten yhteistuotannon, teknologiavaihdon sekä sotilasasiantuntijuuden jakamisen. Suomen puolustusministeriö on vahvistanut asian olevan työn alla.