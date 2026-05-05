Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan muutosneuvottelut on saatu päätökseen, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 220 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 270:n sijaan.
Huhtikuussa käytyjen muutosneuvotteluiden piirissä oli 2 100 ihmistä Pihlajalinnan 4 500 työntekijästä.
Neuvottelujen tavoitteena oli yhtiön mukaan muun muassa poistaa päällekkäistä työtä ja selkeyttää organisaatiorakennetta. Yhtiön mukaan resurssitarpeeseen on vaikuttanut myös terveysmarkkinan alkuvuoden matala kysyntä.