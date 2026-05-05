Jokioisten Leivän tehdas tuhoutui toistamiseen helmikuussa 2026.
Poliisi on keskeyttänyt Jokioisten Leivän tehdaspalon esitutkinnan. Jokioisten leivän tehdasrakennus tuhoutui tulipalossa 8. helmikuuta 2026 ja poliisi tutki paloa tuhotyönä.
Nyt poliisi kertoo tiedotteessaan, että epäilee edelleen paloa tahallaan sytytetyksi, mutta esitutkinnassa ei ole pystytty tähän mennessä selvittämään tekijää.
Poliisi kertoo, että mikäli asiassa ilmenee rikoksen selvittämisen kannalta uusia seikkoja, tutkintaa jatketaan.
Pelastuslaitos sai ilmoituksen Jokioisten Leivän palosta 8. helmikuuta aamukuudelta. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle oli tulipalo jo täyden palon vaiheessa. Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.
Jokioisten Leivän tehdas on palanut kaksi kertaa.
Jokioisten Leipä paloi jo toistamiseen, sillä vuonna 2013 tehdas menetti tilansa rajussa tulipalossa. Yhtiö rakennutti uudet tilat Pellilän teollisuusalueelle valtatie 10:n varteen, jossa se oli toiminut tähän asti.