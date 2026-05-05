Kolme Helsingin Kruunuvuorensillan rakentamisen vastuutehtävissä työskennellyttä miestä on tuomittu sakkoihin kuolemantuottamuksesta.
Noin 30-vuotias mies kuoli, kun miehen ohjaama vene törmäsi työmaasillan alla kulkeneeseen teräspalkkiin toukokuussa 2023. Kyydissä ollut mies sai vakavia vammoja.
Oikeuden mukaan teräspalkit olivat noin metrin korkeudella veden pinnasta vaakatasossa ja huonosti havaittavissa. Niistä ei varoitettu erikseen työsillan yhteyteen laitetuilla merkeillä.
Miesten olisi oikeuden mukaan pitänyt huolehtia siitä, että sillan vaaralliset alikulkukohdat ovat havaittavissa.
Miesten menettely ei oikeuden mukaan kuitenkaan ollut tahallista.