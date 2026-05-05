KalPan maalivahtivalmentajana vuoden ajan toiminut Eero Kilpeläinen on jättänyt tehtävänsä.
Kilpeläinen nimettiin KalPan valmennusryhmään mestaruuskevään 2025 päätteeksi. Nyt hän on kuitenkin päättänyt astua sivuun.
– Perhe on minulle kaikki kaikessa. Tällä kaudella huomasin, että aika, joka kului työn parissa, oli liikaa poissa perheeltäni. Päätökseni irtisanoutua kypsyi kauden aikana, vaikka pidin työstä ja valmentamisesta todella paljon, Kilpeläinen kertoo KalPan tiedotteessa.
Juvalta lähtöisin oleva Kilpeläinen edusti KalPaa jo Mestis-aikana 2000-luvun alussa ja oli saavuttamassa seuralle SM-hopeaa keväällä 2017. Hän päätti pelaajauransa kuopiolaisseurassa kauteen 2021–22.
KalPa on aloittanut uuden maalivahtivalmentajan kartoituksen.
– Keskusteluja on jo käyty, ja tavoitteena on löytää paras mahdollinen tekijä jatkamaan “Ekin” työtä. Pystymme tiedottamaan asiasta lisää toivottavasti jo lähiaikoina, KalPan urheilujohtaja Sami Kaartinen toteaa.