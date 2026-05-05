Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa USB-latauslaitteen turvallisuuspuutteesta.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Lafayetten latauslaitteen takaisinvedosta. Tuotteen ean-koodi on 7332020704006, ja tuotenumero on 70-400.
Tukesin mukaan latauslaitteen muuntajan eristys ei täytä vaatimuksia. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan standardin EN 62368-1 vaatimuksia. Tuotteessa on siis sähköiskun vaara.
Tukesin yhteydenoton jälkeen yritys on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin.Tukes
Laturin käyttö pitää lopettaa välittömästi. Yritys pyytää palauttamaan tuotteen.
