Nyt viimeistään on syytä aloittaa kevään juhlien suunnittelu!
Huomenta Suomessa aloitettiin viikonloppuna jo valmistautuminen juhlakauteen.
Klassikoita Karjalasta -keittokirjan (Readme 2026) tekijä, catering-yrittäjä Merja Naumanen jakoi vinkkejään niin juhlajärjestelyihin kuin tarjottaviinkin.
Naumasen mukaan suomalaiset rakastavat yhä perinteisiä makuja juhlapöydässä.
– Vaikka siellä on niitä sometrendaavia asioita mukana, niin 10 vuoden kokemuksella esimerkiksi ylioppilasjuhlien cateringista voin sanoa, että perinteiset herkut ovat erittäin suosittuja.
"Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty"
Millaisia vinkkejä Naumanen sitten antaisi juhlien järjestäjille? Tärkeintä on aloittaa juhlien suunnittelu hyvissä ajoin.
– Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
Naumanen suosittelee miettimään hyvissä ajoin esimerkiksi juhlapaikan. Juhlia voi aivan hyvin viettää kotona, mutta silloin kannattaa harkita ulkopuolista apua.
– Ettei juhlaväki itse vietä aikaa siellä keittiössä tiskatessa ja tarjoillessa.